Ottobock se défend des accusations de Grizzly Research

Au lendemain d'une chute de 10,98%, l'action Ottobock avance de 1,59%, à 54,35 euros. La veille, le titre avait été attaqué après la publication par Grizzly Research, un vendeur à découvert, d'une note particulièrement sévère vis-à-vis de la société et de son président.

Mercredi, la société a publié un communiqué de presse pour se défendre des accusations de Grizzly Research. Ottobock, un spécialiste des prothèses bioniques, rejette catégoriquement ce rapport ainsi que ses "conclusions mensongères". Elle explique qu'il s'agit de l'opinion d'un vendeur à découvert qui, conformément à sa propre clause de non-responsabilité, possède un intérêt économique à voir le cours de l'action baisser.

Parmi les allégations de Grizzly Research, Ottobock a indiqué prôner une comptabilité et une information financière transparentes et conformes aux réglementations. En ce qui concerne les activités Coeur de métier et Hors coeur de métier, qui permettrait au groupe de dissimuler des divisions sous-performantes, le groupe rappelle que tout est transparent.

Au niveau de l'activité en Russie, qui représenterait 35% du résultat net selon Grizzly Research, Ottobock estime que les calculs présentés sont faux. En Russie, la société indique se concentrer exclusivement sur l'approvisionnement des populations civiles et qu'aucun contrat n'est conclu avec l'armée ou des institutions liées à l'armée et l'entreprise ne participe à aucun appel d'offres militaires. Dans son rapport, Grizzly Research précisait qu'Ottobock est soupçonnée de complaisance réglementaire, des volumes importants de marchandises transitant par des pays tiers à faible PIB pour finir en Russie, où des prothèses sont fournies à l'armée pour sa propagande de guerre.

En outre, Ottobock a rappelé que l'équipe de direction était stable contrairement au allégations de Grizzly Research.

Enfin, en ce qui concerne le professeur Hans Georg Näder, le président d'Ottobock, ou la société Näder Holding, la société a indiqué qu'elle ne commentait pas les affaires relevant de ses actionnaires. Par conséquent, elle ne fera aucun commentaire sur les questions personnelles.