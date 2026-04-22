Otis prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 avril - ** Les actions du fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide OTIS.N chutent de 1,8 % à environ 77,4 $ dans les premiers échanges
** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour 2026 entre 4,20 et 4,24 dollars, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,26 dollars par action - données LSEG
** OTIS déclare que ses ventes de nouveaux équipements ont été affectées par des pressions tarifaires et des retards d'expédition au premier trimestre en raison du conflit en cours au Moyen-Orient
** Le bénéfice par action ajusté de la société pour le premier trimestre s'est élevé à 89 cents, en baisse par rapport aux 92 cents de l'année précédente
** En incluant les mouvements de la séance, les actions ont baissé de 11% depuis le début de l'année
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