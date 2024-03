Ostrum AM recrute un responsable de son entité italienne

Ostrum Asset Management (Ostrum AM), affilié de Natixis Investment Managers, a recruté Alberico Potenza comme responsable d’Ostrum AM Italie. La nomination d’un professionnel local doit contribuer à accélérer le développement de la société en Italie. Rattaché à Matthieu Mouly, responsable du développement d’Ostrum AM, Alberico Potenza travaillera aussi sous la direction de Sophie Del Campo, responsable de la distribution en Europe du Sud et en Amérique latine de Natixis IM. Il sera basé à Milan et à Rome.

Alberico Potenza a commencé sa carrière en 1998 à Milan chez Allianz Global Investors en tant qu’analyste financier, puis gérant de fonds actions. En janvier 2007, il participe au démarrage en Italie de Groupama Asset Management SGR, en occupant le poste de directeur commercial pour les clients institutionnels italiens, avant de devenir directeur des investissements et directeur général. Lors de son passage chez Groupama AM SGR, Alberico Potenza a fondé Fifty (fintech spécialisée dans la gestion des créances commerciales) et le premier fonds de crédit italien spécialisé dans les créances commerciales. En janvier 2022, il a rejoint la Banca CF+ en tant que coresponsable de l’activité dédiée à l’affacturage performant et aux situations spéciales, avant de devenir directeur commercial adjoint.

Laurence Marchal