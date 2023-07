- Ostrum Asset Management (Ostrum AM) accueille dans ses rangs Matthieu Mouly en tant que directeur du développement. Avant de rejoindre cet affilié de Natixis Investment Managers, il occupait les fonctions de directeur général délégué en charge du marketing, de la communication et du développement international de CPR Asset Management.Matthieu Mouly devra désormais renforcer l’activité commerciale et les relations partenariales qu’Ostrum AM entretient avec ses clients institutionnels, notamment assureurs en France et à l’international. Il aura aussi pour mission de définir et mettre en œuvre une stratégie de développement visant le déploiement des expertises en gestion assurantielle et la croissance de la collecte sur les expertises de gestion phares d’Ostrum AM. Il supervisera les équipes stratégie commerciale, spécialistes produits, marketing, « Key Clients Relationships Managers » et expérience client, soit une trentaine de collaborateurs.

L'Agefi