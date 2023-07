Ostrum AM nomme un Directeur du Développement

(AOF) - Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l’arrivée de Matthieu Mouly en tant que Directeur du Développement. il intègre également le Comité Exécutif d’Ostrum AM et reportera à Philippe Setbon, Directeur général de la société. Dans le cadre de ses fonctions, Matthieu Mouly aura la responsabilité du renforcement de l’activité commerciale et des relations partenariales qu’Ostrum AM entretient avec ses clients institutionnels, notamment assureurs en France et à l’international.

Ses missions comprendront également la définition et la mise en œuvre d'une stratégie de développement visant le déploiement des expertises en gestion assurantielle et la croissance de la collecte sur les expertises de gestion phares d'Ostrum AM en s'appuyant sur les équipes de distribution internationales de Natixis Investment Managers.

Matthieu Mouly dispose d'une expérience de près de 20 ans dans la finance. Avant d'arriver chez Ostrum AM, il travaillait chez CPR Asset Management en tant que Directeur général délégué en charge du marketing, de la communication et du développement international.