Ostrum AM : Alberico Potenza nommé head of Ostrum Asset Management Italia

(AOF) - Ostrum Asset Management a annoncé la nomination d’Alberico Potenza en tant que head of Ostrum Asset Management Italia. "L’arrivée de ce professionnel expérimenté de la gestion institutionnelle italienne à la tête de la structure viendra accélérer le développement d’Ostrum AM dans la péninsule", explique l’affilié de Natixis Investment Managers. Rattaché à Matthieu Mouly, directeur du développement d’Ostrum AM, Alberico Potenza reportera également à Sophie Del Campo, directrice de la distribution pour l'Europe du Sud et l’Amérique latine de Natixis IM.

Il exercera ses responsabilités à la fois depuis Milan et Rome.

Alberico Potenza dispose de plus de vingt-cinq ans d'expérience dans le monde de l'investissement institutionnel en Italie. Il a notamment participé à la création de Groupama Asset Management SGR SPA en Italie, où il a successivement occupé les postes de responsable des ventes institutionnelles pour le marché italien, de directeur des investissements et de directeur général. De janvier 2022 à décembre 2023, il a été coresponsable de l'unité d'affacturage et directeur commercial adjoint de Banca CF+ (ex Credito Fondiario), avant de rejoindre Ostrum AM.

Olivier Houix, directeur général d'Ostrum AM a déclaré: "Sa connaissance approfondie du marché italien permettra à Ostrum AM de déployer ses franchises de gestion, notamment assurantielles, obligataires et monétaires en Italie, où nous entendons nous développer activement. Son arrivée contribuera à notre objectif stratégique: devenir LE partenaire de gestion de nos clients institutionnels et les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'investissement: en conseil, gestion et services dédiés".