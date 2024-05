OSMOZIS : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023-2024 : EBE EN CROISSANCE DE +50% ET BÉNÉFICE NET LARGEMENT POSITIF

Communiqué de Presse

Clapiers, le 16 mai 2024

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023-2024 :

EBE EN CROISSANCE DE +50% ET BÉNÉFICE NET LARGEMENT POSITIF

Chiffre d'affaires de 6,1 M€ (+20%), porté par les services Premium à forte récurrence ;

EBE à nouveau record pour un premier semestre à 2,1 M€ et marge d'EBE en progression

de +7 points (34% du chiffre d'affaires) ;

Intégration rapide de Camping Connect ;

Trésorerie brute confortable post-acquisition de 5,5 M€ ;

Ambition renouvelée d'un exercice combinant nette croissance, de +25% avec l'intégration de Camping Connect sur une base annuelle, et EBE en hausse.

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , présente ses résultats du 1 er semestre de l'exercice 2023-2024 (période du 1 er septembre 2023 au 29 février 2024).

Données non auditées - en k€ S1 2022-2023 S1 2023-2024 Variation (en k€) Variation (en %) Chiffre d'affaires 5 083 6 085 +1 002 +20% EBE 1 391 2 092 +701 +50% Marge d'EBE 27% 34% +7 pts - Résultat d'exploitation 36 542 +506 +1 406% Résultat net du Groupe 4 231 +227 +5 650%

Gérard Tremblay, PDG d'Osmozis, commente : « Nous présentons aujourd'hui des résultats semestriels en nette amélioration, aussi bien sur notre chiffre d'affaires, en croissance de +20%, que sur notre EBE, en croissance de +50%, ou notre bénéfice net, très nettement positif alors que la première moitié de l'exercice est traditionnellement la moins contributive. Notre stratégie de déploiement international, portée par l'acquisition de Camping Connect au Royaume-Uni, présente déjà des résultats importants, avant de plus amples synergies au cours des prochains semestres, notamment sur les services connectés et le WiFi Premium. La suite de l'exercice devrait ainsi se poursuivre sur la même dynamique pour atteindre nos objectifs d'une croissance annuelle de +25% avec l'intégration de Camping Connect sur une base annuelle et d'une nette progression de notre rentabilité. »

HAUSSE CONTINUE DES REVENUS TIRÉE PAR LES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT ET LA CROISSANCE EXTERNE

En k€ S1 2022-2023 S1 2023-2024 Variation SERVICES PREMIUM 4 694 5 648 +20% En % du chiffre d'affaires total 92% 93% +1 pt dont services connectés 1 845 2 098 +14% dont WiFi Premium 2 849 3 550 +25% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 389 437 +12% En % du chiffre d'affaires total 8% 7% -1 pt TOTAL GROUPE 5 083 6 085 +20%

Avec une progression de +20% au premier semestre 2023-2024, Osmozis a enregistré un treizième semestre consécutif de croissance, permettant d'atteindre 6 085 k€ de chiffre d'affaires au 29 février 2024. Osmozis a pu bénéficier de l'apport à hauteur de 650 k€ de l'acquisition en milieu de premier trimestre de Camping Connect au Royaume-Uni ( voir communiqué ). [1]

Le chiffre d'affaires des Services Premium , en forte croissance à +20%, atteint 5 648 k€, grâce notamment au WiFi Premium (+25% à 3 550 k€, dont 525 k€ de revenus générés par Camping Connect) ainsi qu'à l'essor continu des Services connectés (+14% à 2 098 k€).

La Consommation Périodique WiFi ressort à 437 k€ en hausse de +12%, grâce à l'apport de 125 k€ de Camping Connect. La stratégie d'Osmozis demeure de transformer cette consommation en abonnement WiFi Premium offrant récurrence et plus forte valeur ajoutée, notamment sur les nouveaux clients issus de l'acquisition de Camping Connect.

Au-delà de la transformation de consommation périodique en Premium, le service d'accès WiFi au global ( Consommation Périodique + Service Premium WiFi ) voit son chiffre d'affaires progresser de +23% par rapport au premier semestre 2022-2023 passant de 3 238 k€ à 3 987 k€.

EBE EN CROISSANCE DE +50% - AUGMENTATION NETTE DES MARGES

Grâce à une croissance continue de son activité semestrielle et d'un effet de levier important sur la structure opérationnelle, Osmozis atteint un nouvel EBE record pour un premier semestre à 2 092 k€, en hausse de +701 k€ en un an (+50%). La marge d'EBE atteint 34%, en hausse de 7 points. Il est à noter que l'intégration de Camping Connect, qui présente des niveaux de rentabilité opérationnelle proches de ceux d'Osmozis, permet de prolonger la trajectoire de croissance rentable du Groupe.

En détail, Osmozis a intégré les effectifs de Camping Connect, constitués de 14 nouveaux collaborateurs, pour atteindre 108 salariés au 29 février 2024, faisant croître de manière contrôlée les charges associées de +365 k€. Les autres charges et charges externes ressortent également en augmentation contrôlée à 2 342 k€

(+282 k€), notamment à travers une gestion stricte des frais déplacements.

Le résultat d'exploitation ressort ainsi en nette hausse à 542 k€, contre 36 k€ lors de du premier semestre 2022-2023, après prise en compte de dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges à hauteur de -1 551 k€, contre -1 355 k€ au 29 février 2023, reflétant une légère hausse des efforts R&D du Groupe et la progression du parc installé de produits sur site qui créent les revenus récurrents des prochains exercices.

Le résultat financier atteint -215 k€, composé principalement d'intérêts payés sur la dette du Groupe, compensés partiellement par des reprises de provisions et des produits sur cessions d'actifs financiers.

Après prise en compte du résultat exceptionnel de -78 k€ et d'une charge d'impôts de 18 k€, le résultat net du Groupe ressort positif à 231 k€, en nette amélioration de +227 k€, pour le premier semestre de l'exercice 2023-2024.

DETTE LONG TERME MA Î TRISÉE ET TRÉSORERIE BRUTE CONFORTABLE POST-ACQUISITION

Données non auditées - en k€ 2/02/2023 31/08/2023 29/02/2024 Capitaux propres – Part du Groupe 8 278 15 677 15 978 Endettement financier brut 16 021 14 109 14 217 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 3 564 10 643 5 539 Endettement financier net 12 457 3 465 8 678

Au 29 février 2024, les capitaux propres d'Osmozis s'établissaient à 15 978 k€ pour une trésorerie brute [2] de

5 539 k€ et un endettement financier net de 8 678 k€. Compte tenu de la saisonnalité de l'activité d'Osmozis, l'endettement net est toujours bien plus élevé à fin février. Il est toutefois en nette amélioration par rapport à la situation au 28 février 2023.

Au cours du semestre, malgré une hausse saisonnière du BFR, Osmozis a généré des flux positifs de trésorerie par l'activité à 30 k€. Au titre des investissements, Osmozis a déboursé 2 288 k€ net pour l'acquisition de Camping Connect dont 70% en numéraire et 30% en actions auto détenues ainsi que 2 991 k€ pour son parc de bornes et d'objets connectés. De façon anticipée, Osmozis a remboursé toutes les obligations convertibles en actions. Osmozis a remboursé pour 4 466 k€ d'emprunts et souscrit en parallèle à 4 nouveaux prêts pour un total de 4 470 k€, à échéance entre 5 et 7 ans, faisant ressortir les flux de financement à l'équilibre. La dette du Groupe demeure majoritairement une dette long terme, avec plus de 80% des échéances remboursables au-delà de l'exercice 2023-2024.

PERSPECTIVES CONFIRM É ES DE FORTE CROISSANCE RENTABLE SUR l'EXERCICE 2023-2024

Fort de ces résultats semestriels records, Osmozis confirme son ambition de poursuivre sa trajectoire de croissance rentable de ses activités tout au long de l'exercice 2023-2024. Le chiffre d'affaires devrait croître autour de +25% sur une base annuelle en année pleine de l'apport de Camping Connect, en prenant en compte un chiffre d'affaires semestriel pro forma de 6 285 k€, dans le cas où la société aurait été intégrée dès le début de l'exercice, soit une croissance de 24% par rapport au premier trimestre 2023. L'augmentation des revenus par emplacement liée à la montée en puissance de la vente des Services Premium d'abonnement, et l'EBE devrait encore progresser par rapport à l'exercice 2023-2024.

L'intégration des équipes et des produits Osmozis est déjà effective pour Camping Connect avec de premières synergies commerciales, notamment sur le déploiement des offres de WiFi premium associé aux nouvelles bornes OsmoX auprès de la base de clients de Camping Connect.

Au-delà de ces axes de développement, le Groupe entend continuer de signer des partenariats stratégiques, à l'instar de celui conclu avec le groupe Beneteau, pour la distribution de ses solutions en France et en Europe. Le passage progressif de la gamme de produits en marque blanche permettra de répondre à une demande importante au-delà du marché de l'hôtellerie de plein air.

Dans le cadre de sa politique RSE, Osmozis a poursuivi sa stratégie de réduction des émissions carbone en obtenant la certification « Net Zero Contributor » ainsi que le Label Coq vert attribué par Bpifrance.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023-2024 : le 30 juillet 2024

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 18 ans, le Groupe a construit et acquis un parc installé, et possède près de 37 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 600 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS se matérialise par un portefeuille complet de services destinés aux centres de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels destinés à accompagner les exploitants dans leur gestion quotidienne). Elle est construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,7 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2023.

RELATIONS INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte Dudicourt

Relations Presse Financière

Tél. : 06 24 03 26 52

acdudicourt@actus.fr

ANNEXES



COMPTE DE RESULTAT

Données non auditées - en k€ S1 2022-2023 S1 2023-2024 Variation Chiffre d'affaires 5 083 6 085 +1 002 Autres produits d'exploitation 1 699 1 942 +243 Charges d'exploitation hors dotations 5 391 5 934 +543 dont charges de personnel 2 848 3 213 +365 dont autres achats et charges externes 2 060 2 342 +282 EBE [3] 1 391 2 092 +701 Marge d'EBE 27% 34% +7 pts Dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges -1 355 -1 551 -196 Résultat d'exploitation 36 542 +506 Résultat financier -87 -215 -128 Résultat exceptionnel -32 -78 -46 Impôts 88 -18 -106 Résultat net du Groupe 4 231 +227

[1] L'apport en chiffre d'affaires de 650 k€ sur le semestre ne représente que la part de chiffre d'affaires générée entre la date d'intégration de Camping Connect dans les comptes consolidés d'Osmozis, le 11 octobre 2023, et la fin du semestre, le 29 février 2023.

Sur une base pro forma, en prenant en compte une intégration de Camping Connect au début de l'exercice, soit le 1er septembre 2023, le chiffre d'affaires semestriel ressortirait à 6 285 k€, avec un apport à hauteur de 850 k€, soit une croissance de 24%, par rapport au premier trimestre 2023.

[2] Dont valeurs mobilières de placement

[3] Excédent Brut d'Exploitation (EBE) : résultat d'exploitation avant dotations nettes aux amortissements, provisions et transferts de charges