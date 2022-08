OSMOZIS : OSMOZIS S'ENGAGE POUR LE CLIMAT AVEC LA RÉDUCTION DE SON EMPREINTE CARBONE

Communiqué de Presse

Clapiers, le 29 août 2022

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , présente son plan d'action dans le cadre de la Net Zero Initiative [1] , au côté de Greenly, pionnier dans le pilotage de l'empreinte carbone des entreprises. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la politique Qualité, Sécurité et Environnement déjà en place dans l'entreprise.

Afin de dresser un état des lieux préalable à la mise en place de mesures en faveur de l'environnement, et en partenariat avec un de ses actionnaires, Eiffel Investment Group, Osmozis a réalisé le bilan carbone (scopes 1,2 et 3) de son activité 2020-2021 ( disponible sur le site de l'Ademe ), sur la période septembre 2020 - août 2021. Il a été réalisé grâce aux outils de la société Greenly dans le but de mesurer aussi bien les émissions directes d'Osmozis (carburant, production, R&D, etc.), que ses émissions indirectes (consommation d'énergie), ainsi que de l'ensemble des émissions en amont ou en aval de sa chaîne de valeur (fournisseurs, fret, recyclage, etc.).

Fort de ce rapport détaillé, Osmozis a pu identifier 3 grands axes pour agir sur son impact carbone et participer à l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, dans le cadre de la Net Zero Initiative, qui visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en réduisant fortement les émissions de gaz à effet de serre. Ces grands axes forment les 3 piliers du plan d'action d'Osmozis, avec pour objectif de réduire annuellement ses émissions de l'ordre d'une tonne de CO 2 par collaborateur dans les 4 années à venir :

La réduction de son empreinte au travers de mesures fortes de limitation directe des émissions, comme la migration du parc de 36 véhicules thermiques vers l'hybride, la rationalisation des déplacements et la promotion du transport en commun, ou indirecte par une politique d'approvisionnement plus responsable et l'usage de l'électronique reconditionné pour favoriser l'économie circulaire. Osmozis développera également des projets de compensation carbone pour atténuer l'impact environnemental de ses émissions ;

L'engagement dans son écosystème avec en premier lieu la formation continue de ses collaborateurs aux enjeux environnementaux, notamment en participant à des séminaires et ateliers tels que « la Fresque du Climat » ainsi que la mise en place d'une plateforme de sensibilisation aux impacts du réchauffement climatique, en partenariat avec Greenly ;

Au-delà de ce plan d'action, Osmozis poursuivra sa démarche écoresponsable de développement et de déploiement de solutions telles que OsmoPower / OsmoWater qui permettent à ses clients de l'hôtellerie de plein air de mesurer et minimiser leur consommation d'énergie en identifiant les fuites et en réduisant les surconsommations, qui permettent à terme de réduire leur impact carbone.

Gérard Tremblay, PDG du groupe Osmozis, ajoute : « La responsabilité sociale et environnementale a toujours été importante pour Osmozis, notamment au travers du développement de solutions connectées qui œuvrent chaque jour aux économies d'énergies de centaines d'établissements d'hôtellerie de plein air.

En collaboration avec Greenly, nous nous engageons aujourd'hui pour agir plus intensément en faveur du climat. Notre plan d'actions vise à réduire significativement notre empreinte carbone et à engager nos collaborateurs dans cette démarche, et ce, en toute transparence. Aujourd'hui, en plus d'être fier de réaliser des performances économiques remarquables, avec un chiffre d'affaires en progression annuelle de 20% et un EBE supérieur à 33%, nous sommes déterminés pour ce premier jalon de notre contribution à la Net Zero initiative soutenue par l'Ademe. »

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires annuel 2021-2022 le 12 octobre 2022

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 30 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 100 sites en Europe.



L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2021.



[1] Référentiel porté par Carbone 4 afin de cadrer l'action du secteur privé en faveur de l'objectif de zéro émission nette mondiale.

