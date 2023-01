OSMOZIS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022-2023 EN CROISSANCE DE +40% - ESSOR RAPIDE DES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT

Communiqué de Presse

Clapiers, le 5 janvier 2023

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE 2022-2023

EN CROISSANCE DE +40%

ESSOR RAPIDE DES SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT

OSMOZIS (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , publie son chiffre d'affaires non audité du premier trimestre de l'exercice 2022-2023 (période du 1 er septembre 2022 au 30 novembre 2023).

En k€ T1 2021-2022 T1 2022-2023 Variation SERVICES PREMIUM D'ABONNEMENT 715 1 187 +66% En % du chiffre d'affaires total 69% 81% +12 pts dont services connectés 299 552 +76% dont WiFi Premium 416 662 +59% CONSOMMATION P ÉRIODIQUE WiFi 330 276 -16% En % du chiffre d'affaires total 32% 32% -12 pts TOTAL GROUPE 1 045 1 463 +40%

Dans la continuité d'un exercice 2021-2022 qui a vu les activités d'Osmozis afficher des performances records ( voir communiqué ), la Société a poursuivi sa dynamique de croissance au premier trimestre 2022-2023. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année a progressé de +40% pour atteindre 1 463 k€, au 30 novembre 2022.

Ce premier trimestre a bénéficié d'une demande toujours importante de la part des exploitants de campings pour la gamme complète de produits et services connectés Osmozis. Ce succès commercial a été appuyé par les déploiements du bestseller OsmoKey qui ont été, sur ce trimestre, supérieurs à l'ensemble de ceux de l'exercice précédent. De plus, des installations sur site, reportées du fait d'un manque de main-d'œuvre lors de l'exercice précédent, ont pu être effectuées et facturées sur ce trimestre.

En synthèse par segment :

Le chiffre d'affaires des Services Premium d'abonnement , axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une croissance de +66% et atteint 1 187 k€ grâce notamment aux Services connectés qui ont poursuivi leur essor, passant de 100 k€ il y a deux ans, puis 299 k€ il y a 1 an, à 552 k€ au 30 novembre 2022. OsmoPower/Water, puissants outils au service de la sobriété énergétique, et OsmoKey poursuivent leur forte dynamique de croissance et contribuent significativement au chiffre d'affaires du segment. Le WiFi Premium a lui aussi progressé fortement à +59% pour atteindre 662 k€.

, axe central de la stratégie de déploiement commercial, a connu une croissance de +66% et atteint 1 187 k€ grâce notamment aux qui ont poursuivi leur essor, passant de 100 k€ il y a deux ans, puis 299 k€ il y a 1 an, à 552 k€ au 30 novembre 2022. OsmoPower/Water, puissants outils au service de la sobriété énergétique, et OsmoKey poursuivent leur forte dynamique de croissance et contribuent significativement au chiffre d'affaires du segment. Le a lui aussi progressé fortement à +59% pour atteindre 662 k€. La Consommation Périodique WiFi ressort à 276 k€ en baisse maîtrisée de 16%, en lien avec la stratégie d'Osmozis de transformer cette consommation en WiFi premium à plus forte valeur ajoutée. Pour accélérer cette transition, la Société ne commercialise plus cette formule auprès des nouveaux clients depuis le 1 er septembre 2021.

Au-delà de la transformation de consommation périodique en premium, le service d'accès WiFi au global (Consommation Périodique + Service Premium WiFi) voit son chiffre d'affaires progresser de +26% par rapport au premier trimestre 2021-2022 passant de 746 k€ à 938 k€, illustrant une demande toujours dynamique pour ce service qui est devenu un élément incontournable de l'équipement des campings.

Au 30 novembre 2022, les Services Premium d'abonnement représentent ainsi 81% du chiffre d'affaires du Groupe, contre 69 % à la même date de l'exercice précédent. Ces revenus quasi récurrents et à plus forte valeur ajoutée, issus de contrats long terme (environ 5 ans) directement facturés aux exploitants sont décorrélés de la fréquentation des établissements. Ils sont ainsi lissés dans le temps et offrent donc une plus large visibilité.

PERSPECTIVES DE POURSUITE DE LA CROISSANCE RENTABLE SUR l'EXERCICE 2022-2023

Osmozis ambitionne de maintenir la trajectoire de croissance rentable de ses activités pour l'exercice 2022-2023. La croissance du chiffre d'affaires devrait connaître une croissance supérieure à celle de l'exercice précédent (+21% en 2021-2022) avec un EBE en augmentation (3 809 k€ en 2021-2022) et une marge d'EBE/chiffre d'affaires qui devrait se maintenir à un niveau élevé, grâce à sa structure opérationnelle et la poursuite de son déploiement commercial, prioritairement par développement organique. Cette croissance rentable viendra mécaniquement améliorer la trésorerie d'Osmozis.

Le Groupe pourra s'appuyer sur des revenus récurrents [1] garantis qui progressent chaque année. Ils ont représenté environ 7,5 M€ en 2021-2022 et devraient encore s'accroitre en 2022-2023 sous l'impulsion de la dynamique de déploiement des Services Premium d'abonnement.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale des actionnaires : mardi 16 février 2023 à 11h

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023: mardi 4 avril 2023 après bourse

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 17 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 33 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 200 sites en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2022.



[1] Services premium d'abonnements – ventes de produits seuls et d'études terrain

