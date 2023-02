OSMOZIS : Assemblée générale mixte du 16 février 2023 - Approbation de l'ensemble des résolutions

Communiqué de Presse

Clapiers, le 16 février 2023

Assemblée générale mixte du 16 février 2023 - Approbation de l'ensemble des résolutions

Osmozis (FR0013231180 - ALOSM), le spécialiste de la transition digitale des campings et villages vacances , présente le résultat du vote sur les projets de résolutions.

L'assemblée générale des actionnaires de la société Osmozis s'est tenue ce jour. Toutes les résolutions ont été adoptées, dont les renouvellements de mandats de Deloitte & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Darren Schuller en qualité d'administrateur.

Dans les mêmes termes que les années précédentes, l'assemblée a autorisé la société à procéder au rachat de ses propres actions. La société ne pouvant détenir plus de 10% de ses propres actions, compte tenu du nombre d'actions auto détenues à ce jour, la société pourra racheter un nombre maximum de 2,9% du capital.

Cette autorisation permet la mise en œuvre du programme de rachat, notamment dans le cadre du contrat de liquidité. En fonction des opportunités de marché et des besoins de la société, elle peut, le cas échéant, lui permettre d'acquérir des titres dans le cadre des autres objectifs autorisés par l'assemblée.

Elle a également renouvelé les délégations et autorisations financières arrivant à échéance.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023: mardi 4 avril 2023 après bourse

À PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, OSMOZIS propose aujourd'hui à ses clients des solutions complètes d'optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 17 ans, le Groupe a construit, acquis un parc installé, et possède près de 33 000 équipements WiFi/LoRaWan sur plus de 2 200 sites en Europe.L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base de technologies innovantes dans l'Internet des Objets embarquant des technologies d'architectures brevetées en Europe. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 11,6 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2022.



CONTACT INVESTISSEURS

OSMOZIS

Gérard TREMBLAY

Président-Directeur Général

Tél. : 04 34 48 00 18

investisseurs@OSMOZIS.com





ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 94

osmozis@actus.fr

CONTACTS PRESSE

La Toile des Medias

David PILO & Sylwia RUS

Relations Presse Métiers

Tél. : 04 66 72 68 55 / 06 20 67 70 37

dpilo@latoiledesmedias.com /

sylwia@latoiledesmedias.com



ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

Relations Presse Financière

Tél. : 01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yXCcZp2ZaZmdyGxuZJlpb5drmG9kw2jIZWrHlJdoaMuZm2lilWpkaJvHZnBpm2Zv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78619-2023_02_16-cp-post-ag-def.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com