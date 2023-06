OSMOSUN : OSMOSUN, SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS DE DESSALEMENT BAS CARBONE PAR L'ÉNERGIE SOLAIRE, LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH(R) À PARIS

Offre d'un montant d'environ 8 M€ pouvant être porté à environ 9,2 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et jusqu'à 10,6 M€ en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (dont environ 0,7 M€ par voie de cession d'actions dans le cadre de l'Option de Surallocation)

3,5 M€ d'engagements de souscription (dont 2,7 M€ par compensation de créances), soit 43,1% du montant initial de l'Offre (en milieu de fourchette)

Fourchette indicative de prix : entre 5,10 € et 6,90 € par action

Période de souscription : du 21 juin 2023 jusqu'au 4 juillet 2023 inclus pour l'Offre à Prix Ouvert et jusqu'au 5 juillet 2023 (12h) pour le Placement Global

Éligibilité de l'offre aux dispositifs PEA et PEA-PME, à la réduction de l'impôt sur le revenu et au réinvestissement économique dans le cadre d'un apport cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts )

OSMOSUN (la « Société »), acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® à Paris (Code ISIN : FR001400IUV6– Mnémonique : ALWTR). L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a approuvé, le 20 juin 2023, le prospectus préparé par la Société sous le numéro 23–233 (le « Prospectus »), composé du document d'enregistrement approuvé le 7 juin 2023 sous le numéro I.23-027 (le « Document d'Enregistrement »), de la note d'opération en date du 21 juin 2023 (la « Note d'Opération ») et du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Quentin Ragetly, Président Directeur Général d'OSMOSUN, déclare : « L'introduction en bourse d'OSMOSUN marque une étape clé dans l'accélération de notre développement ; il est urgent d'agir pour répondre à la problématique mondiale de l'eau que nous connaissons tous. Grâce à notre technologie brevetée de dessalement par énergie solaire sans batterie, nous sommes aujourd'hui parfaitement positionnés pour répondre à la demande du marché, qui est à la recherche de solutions de production d'eau potable performantes, plus économiques et plus écologiques.

L'introduction en bourse va nous permettre de soutenir notre croissance en densifiant notre présence commerciale et opérationnelle à l'international afin de capitaliser sur notre avance technologique et saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous sur nos marchés.

Nous avons l'ambition de multiplier par 10 notre taille à horizon 5 ans, tout en améliorant régulièrement notre rentabilité. C'est à cette ambition que nous vous proposons de vous associer lors de notre introduction en bourse. Faisons ensemble d'OSMOSUN un acteur incontournable du traitement de

l'eau. »



OSMOSUN, ACTEUR DE RÉFÉRENCE DU TRAITEMENT DE L'EAU « BAS CARBONE »

Créée en 2014, la société OSMOSUN est le spécialiste des solutions de dessalement « bas carbone » alimentées par énergie solaire et sans utiliser de batterie, avec pour ambition de rendre l'eau potable accessible partout, à tous, tout en réduisant l'empreinte carbone liée à sa production.

A cet effet, le groupe OSMOSUN (le « Groupe ») a développé une technologie brevetée de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre (eau ayant plus de salinité que l'eau douce) reposant sur un procédé unique d'osmose inverse alimenté directement par énergie solaire photovoltaïque et sans batterie. Cette technologie permet aux unités de dessalement d'OSMOSUN d'enregistrer l'une des plus faibles consommations d'énergie et de réduire drastiquement les émissions de CO 2 .

A partir de sa solution innovante, OSMOSUN a développé une large gamme d'unités de dessalement ayant des capacités de production d'eau allant de 1 m 3 à 50.000 m 3 par jour. A ce jour, 59 unités de dessalement ont été vendues aussi bien auprès des collectivités urbaines et rurales que des acteurs industriels ou encore de l'hôtellerie, dans 27 pays, principalement dans les régions présentant un stress hydrique important, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et Pacifique ou encore aux Caraïbes.

Ces unités ont généré la production d'environ 2,5 millions de mètres cube d'eau et évité conjointement l'émission de 4.000 tonnes de CO 2 .



UNE SOLUTION DE DESSALEMENT UNIQUE, COMPÉTITIVE ET ÉCOLOGIQUE

La raréfaction et le risque de pénurie d'eau sont une problématique d'ampleur planétaire et si le dessalement d'eau s'impose comme une solution privilégiée du fait d'une technologie éprouvée et d'une « source » abondante, puisque près de 70% de la planète est recouverte d'eau salée, les 21.000 unités de dessalement [1] installées dans le monde fonctionnent majoritairement sur des énergies fossiles, avec en conséquence une empreinte carbone et une consommation d'énergie particulièrement élevées. L'utilisation d'énergies renouvelables s'impose donc pour des raisons économiques et environnementales.

Aujourd'hui, le marché du dessalement reste largement dominé par les projets de moins de 50.000 m 3 par jour, ciblés par OSMOSUN. Ce segment est évalué à 1,9 milliard d'euros et devrait atteindre 3,4 milliards d'euros d'ici 2027 [2] , soit une croissance annuelle de 12,3%, avec une part grandissante des solutions « bas carbone ».

Dans cette mutation du marché, OSMOSUN possède des avantages concurrentiels décisifs :

Les unités OSMOSUN sont reconnues parmi les solutions de dessalement les plus compétitives, les moins énergivores et les moins émettrices de carbone ;

Les unités d'OSMOSUN sont flexibles et peuvent être déployées dans des environnements très variés : hors réseau et en toute autonomie en utilisant l'énergie solaire sur des sites isolés, en énergie hybride avec des réseaux sur des sites bénéficiant d'infrastructures plus ou moins développées ;

Les unités d'OSMOSUN sont robustes et conçues pour optimiser la longévité des membranes, éléments majeurs des unités de dessalement qui conditionnent la performance des unités et la qualité de l'eau traitée.

OBJECTIFS 2027 : 48 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET MARGE D'EBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEURE À 20%

OSMOSUN est parfaitement positionnée pour continuer à tirer profit de cette dynamique de marché. Le Groupe enregistre depuis plusieurs années une forte accélération de son développement avec une multiplication par 4 des unités vendues entre 2020 et 2022 et une accélération des ventes d'unités de plus grande capacité.

L'intérêt du marché pour les solutions développées par OSMOSUN s'affirme chaque mois davantage comme le montre le pipeline commercial qui a triplé en 2 ans et s'élève à plus de 160 M€ composé :

D'un carnet de commandes (contrats signés à ce jour) représentant 8 projets à livrer en 2023 d'un montant de plus de 5 M€, soit le triple du carnet de commandes enregistré un an plus tôt ;

De plus de 40 projets en négociations avancées [3] à réaliser potentiellement entre 2023 et 2024 et représentant un chiffre d'affaires potentiel estimé à 38 M€?;

De plus de 150 projets identifiés [4] , d'une valeur totale de 121 M€, sur lesquels la Société pourrait se positionner.

Forte de la dynamique de son marché et d'un pipeline commercial solide, OSMOSUN se fixe pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 20 M€ en 2025 (contre 4,6 M€ réalisés en 2022) et de 48 M€ en 2027. OSMOSUN ambitionne également d'améliorer sa rentabilité sur toute la période du plan et d'élever sa marge d'EBITDA ajusté [5] de 4,3% en 2022 à plus de 10% en 2025 pour atteindre plus de 20% en 2027.

EURONEXT GROWTH® POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

OSMOSUN ambitionne de devenir un acteur de référence du traitement de l'eau avec un positionnement privilégié sur les solutions « bas carbone ».

Cette introduction en bourse permettra à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement avec trois priorités :

Accompagner sa stratégie de croissance organique (45% des fonds levés) à travers notamment le renforcement des équipes commerciales et le déploiement de structures locales (bureaux ou filiales) sur trois zones géographiques prioritaires (Moyen-Orient / Afrique, Asie-Pacifique, Amérique Latine) ainsi que financer ses frais généraux et en particulier son besoin en fonds de roulement ;

Financer les investissements en matière d'innovation et de Recherche & Développement (20% des fonds levés) pour conforter l'avance technologique d'OSMOSUN et pénétrer des marchés connexes comme celui de la réutilisation des eaux usées traitées ;

Financer la croissance externe (35% des fonds levés) pour l'acquisition de nouvelles briques technologiques complémentaires afin de devenir un acteur verticalement intégré dans le traitement de l'eau.

STRUCTURE DE L'OFFRE

Il est prévu que la diffusion des actions offertes (les « Actions Offertes ») par la Société soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO ») ;

» ou « ») ; un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant : un placement en France ; et un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.

») comportant :

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'Actions Offertes dans le cadre de l'Offre (avant exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation).

L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché d'un nombre de 1.333.333 actions ordinaires nouvelles initiales à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, y compris par compensation de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public (les « Actions Nouvelles Initiales »).

En fonction de l'importance de la demande exprimée dans le cadre de l'Offre, le nombre d'Actions Nouvelles Initiales pourra être augmenté de 15% en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (la « Clause d'Extension »), soit un maximum de 199.999 actions nouvelle complémentaires (les « Actions Nouvelles Complémentaires »). L'exercice éventuel de la Clause d'Extension sera décidé par le Conseil d'administration qui fixera les modalités définitives de l'Offre, soit à titre indicatif le 5 juillet 2023.

La Société consentira à Portzamparc (Groupe BNP Paribas) une option de surallocation permettant la souscription d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15% du nombre cumulé des Actions Nouvelles Initiales et des Actions Nouvelles Complémentaires, soit un maximum de 229.999 actions supplémentaires en cas d'exercice de l'intégralité de l'Option de Surallocation. Les actions offertes dans le cadre de l'Option de Surallocation proviennent en priorité, à hauteur de 50%, de cessions d'actions existantes (les « Actions Cédées ») par des actionnaires cédants (les « Actionnaires Cédants ») puis, le cas échéant, d'actions nouvelles supplémentaires (les « Actions Nouvelles Supplémentaires »), à hauteur de 50% en cas d'exercice intégrale de l'Option de Surallocation. L'Option de Surallocation sera exerçable par Portzamparc (Groupe BNP Paribas Securities), du 10 juillet 2023 au 4 août 2023.

FOURCHETTE INDICATIVE DU PRIX DE L'OFFRE

Le Prix de l'Offre pourrait se situer dans une fourchette, fixée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 19 juin 2023, comprise entre 5,10 € et 6,90 € par action (la « Fourchette Indicative du Prix de l'Offre »). La Fourchette Indicative du Prix de l'Offre pourra être modifiée à tout moment jusqu'au jour prévu pour la clôture de l'Offre. Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix définitif de l'Offre (le « Prix de l'Offre ») qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette dans les conditions précisées dans le Prospectus.

MONTANT DE L'OFFRE

À titre indicatif, le montant du produit brut et du produit net de l'émission des Actions Nouvelles, sur la base du point médian de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 6,00 €, est le suivant :

(En euros) Émission à 75% (1) Émission à 100% Après exercice intégral de la Clause d'Extension Après exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (2) Produit brut (3) 5.099.995 € 7.999.998 € 9.199.992 € 9.889.992 € Produit brut (hors montant de la compensation avec les créances obligataires détenues par les titulaires d'OCA) 2.399.595 € 5.299.598 € 6.499.592 € 7.189.592 € Dépenses estimées (à la charge de la Société) 756.973 € 971.022 € 1.038.174 € 1.090.739 € Produit net (3) 4.343.022 € 7.028.976 € 8.161.818 € 8.799.253 € Produit net (hors montant de la compensation avec les créances obligataires détenues par les titulaires d'OCA) 1.642.622 € 4.328.576 € 5.461.418 € 6.098.853 €

En cas de limitation de l'Offre à 75%, les montants sont calculés sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 5,10 €. En cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, 50% des Actions Offertes au titre de l'Option de Surallocation seront des Actions Cédées par les Actionnaires Cédants et 50% des Actions Offertes à ce titre seront des Actions Nouvelles Supplémentaires émises par la Société. Dont 2.700.400 € par voie de compensation avec les créances détenues par les titulaires d'OCA.

Il est précisé que le produit brut de la cession des Actions Cédées dans le cadre de l'Option de Surallocation, d'un montant de 689.994 euros sur la base du point médian de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, sera perçu par les Actionnaires Cédants et non par la Société. Les principales dépenses associées seront supportées par ces derniers.

Aucun frais ne sera supporté par l'investisseur.

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES HISTORIQUES ET DE GROUPE OKWIND

La Société a émis, le 30 mai 2023, 2 150 obligations convertibles en actions (« OCA ») d'une valeur nominale unitaire de 1 000 €, représentant un emprunt obligataire d'un montant principal total de 2 150 000 €. Conformément aux termes et conditions des OCA, à la demande de la Société, chaque titulaire d'OCA s'est irrévocablement engagé à souscrire aux Actions Offertes par compensation avec sa créance obligataire à l'égard de la Société. Les OCA seront alors remboursées de façon anticipée par la Société à leur valeur nominale, majorée (i) d'une prime de non-conversion de 25% et (ii) des intérêts courus sur lesdites OCA à cette date, afin que la souscription par chaque titulaire aux Actions Offertes, faite au Prix de l'Offre, fasse bénéficier indirectement le titulaire d'OCA d'un prix unitaire par Action Offerte égal au Prix de l'Offre diminué d'une décote de 20,38%. Les engagements de souscription des titulaires d'OCA sont répartis comme suit :

Titulaire d'OCA Nombre d'OCA Prix de souscription des OCA (euros) Montant de la souscription par compensation de créances dans le cadre de l'Offre (1) Groupe OKwind (2) 750 750.000 942.000 € FPCI Loire Valley Invest

(Go Capital) (3) 700 700.000 879.200 € FPCI Famae Impact I (4) 500 500.000 628.000 € Centre Capital Développement (UI Investissement) (3) 200 200.000 251.200 € Total 2.150 2.150.000 2.700.400 €

Correspondant à une créance égale au montant nominal des OCA majoré d'une prime de non-conversion de 25% et des intérêts estimés jusqu'à la date de clôture du Placement Global, soit le 5 juillet 2023. Membre du Conseil d'administration de la Société. Membres du Conseil d'administration et actionnaires de la Société. Actionnaire de la Société.

En outre, la société Groupe OKwind, membre du Conseil d'administration de la Société, s'est également engagée à souscrire des Actions Offertes au Prix de l'Offre pour un montant global de 750.000 euros supplémentaires. En conséquence, les engagements de souscription reçus par la Société à la date du Prospectus s'élèvent à un montant total de 3.450.400 euros représentant respectivement 50,7%, 43,1% et 37,5% du montant initial de l'Offre (hors Clause d'Extension et Option de Surallocation) sur la base de la borne inférieure, du point médian et de la borne supérieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre. Cet engagement a vocation à être servi en priorité et intégralement, étant précisé qu'il pourra néanmoins être réduit dans le respect des principes d'allocation usuels. Cet engagement de souscription est formulé à tout prix au sein de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre.

Go Capital (gérant du FPCI Loire Valley Invest), Groupe OKwind et UI Investissement (gérant de la société Centre Capital Développement), qui sont à la fois titulaires d'OCA et membres du Conseil d'administration de la Société et se sont engagés à souscrire à l'Offre, n'ont pas pris part au vote de la décision du Conseil d'administration fixant la fourchette indicative du Prix de l'Offre.

La Société n'a connaissance d'aucun autre engagement de souscription.

REVOCATION DES ORDRES

Les ordres de souscription passés par Internet dans le cadre de l'OPO seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPO soit jusqu'au 4 juillet 2023 à 20 heures (heure de Paris). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.

Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès du Chef de File et Teneur de Livre Associé ayant reçu cet ordre et ce jusqu'au 5 juillet 2023 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

La Société s'est engagée à ne pas émettre de nouvelles actions, en-dehors des Actions Offertes et sous réserve de certaines exceptions usuelles, à compter de la date de signature du contrat de placement et pendant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison.

Chacun des actionnaires de la Société, représentant l'intégralité du capital de la Société avant l'Offre, s'est engagé à l'égard de la Société et des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés à conserver l'intégralité des actions qu'il détient et viendrait à détenir au jour du règlement-livraison de l'Offre, pendant une durée de 12 mois suivant la date de règlement-livraison de l'Offre.

Cet engagement de conservation porte sur toute action de la Société détenue par les actionnaires par quelque moyen que ce soit, en particulier en conséquence de l'attribution, la conversion ou l'exercice de bons de souscription d'actions, de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, d'obligations convertibles en actions ou de tous titres de créance ou de capital, bons ou options et plus généralement valeurs mobilières donnant accès à des actions, nouvelles ou existantes, de la Société.

CALENDRIER INDICATIF DE L'OFFRE

20 juin 2023 Approbation du Prospectus par l'AMF 21 juin 2023 Avis Euronext relatif à l'Offre

Ouverture de l'OPO et du Placement Global 4 juillet 2023 Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet 5 juillet 2023 Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris)

Centralisation de l'OPO

Détermination du Prix de l'Offre

Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre et de l'avis Euronext relatif au résultat de l'Offre 7 juillet 2023 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global 10 juillet 2023 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris

Début de la période de stabilisation éventuelle 4 août 2023 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle



NOTATION ISR

OSMOSUN a fait l'objet, en mars 2023, d'une notation extra-financière par l'agence spécialisée Ethifinance dans le cadre du projet d'introduction en bourse. La Société a reçu la note de 72/100 (contre 25/100 pour le panel [6] ) correspondant à un niveau de maturité « Avancée » au regard des critères d'investissement socialement responsable (ISR).

ÉLIGIBILITE DE L'OFFRE À LA RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE D'IMPOT SUR LE REVENU DE 25%, AUX PEA ET PME-ETI, AU DISPOSITIF 150-0 B TER DU CGI (REMPLOI DE PLUS-VALUE DE CESSION), QUALIFICATION BPIFRANCE ENTREPRISE INNOVANTE

Les versements au titre de la souscription directe au capital d'OSMOSUN peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25%, en application de l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts.

OSMOSUN annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA et au PME-ETI. En conséquence, les actions OSMOSUN peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PME-ETI, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

La Société est également éligible au dispositif 150-0 B ter du Code général des impôts, qui permet aux personnes qui ont cédé des titres apportés dans un délai de trois ans suivant l'apport de bénéficier du maintien du report d'imposition en cas de souscription en numéraire.

Enfin, OSMOSUN est labélisée « Entreprise innovante » par Bpifrance.

Un résumé du régime fiscal susceptible de s'appliquer est décrit à la section 4.1.9 de la Note d'Opération. Les personnes concernées sont invitées à s'informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s'appliquant à leur cas particulier, notamment à raison de la souscription, de l'acquisition, de la détention et de la cession d'actions OSMOSUN.

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 20 avenue Gustave Eiffel, 28630 Gellainville, ainsi que sur les sites Internet www.osmosun-bourse.com et www.amf-france.org . L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risque » de la Note d'Opération.

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS

A PROPOS D'OSMOSUN

Créé en 2014, OSMOSUN a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Cette innovation positionne les unités d'OSMOSUN parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2022, 59 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays. En 2022, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros.

GLOSSAIRE

Projets en négociation avancée : se réfèrent aux affaires ayant fait l'objet d'une offre ferme de la part de la Société avec une signature du client attendue dans les quelques semaines (chacun qualifié d'Avant-Projet Détaillé ou « AVPD »), ou affaires déjà qualifiés et en phase de négociation avec une maturité plutôt de quelques mois (chacun qualifié d'Avant-Projet Sommaire ou « AVPS »). Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme.

Les projets identifiés : regroupent les projets où tous les éléments ne sont pas encore connus ou figés et qui font encore l'objet d'une qualification (maturité supérieure à 12 mois) ainsi que des projets identifiés pour lesquels des premières discussions ont déjà eu lieu avec le client. Par conséquent, il existe un risque de « non-transformation » en commande ferme.

EBITDA ajusté : Résultat d'exploitation retraité des dotations nettes sur les immobilisations incorporelles, corporelles et sur les provisions + Crédit d'Impôt Recherche.

AVERTISSEMENT

Le communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la Société dans un quelconque pays.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

L'approbation du Prospectus par l'AMF ne constitue pas un avis favorable sur la Société.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Les actions, ou toute autre titre, de la Société ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations ne peuvent être distribuées et ne sont destinées qu'aux personnes (i) ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi « Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005 », telle que modifiée (l'« Ordonnance »), ou (ii) à des « high net worth entities », « u nincorporated associations », ou autres personnes à qui ce document peut être légalement transmis conformément à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (toutes ces personnes sont ci-après dénommées les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une Personne Concernée ne peut agir sur la base de ces informations. Tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ces informations font référence ne pourra être réalisé que par les seules Personnes Concernées. Les personnes distribuant ces informations doivent s'assurer qu'une telle distribution est légalement autorisée.

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de la Société ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. La Société attire l'attention des investisseurs sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses cashflows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel la Société opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de la Société, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel elle opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

