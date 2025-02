OSMOSUN : Feuille de route 2025 pour relancer la croissance

Chartres, le 19 février 2025 à 18h00 – Le Groupe OSMOSUN®, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, précise sa feuille de route 2025. (Code ISIN : FR001400IUV6 – Mnémonique : ALWTR)

Conformément à l'annonce faite dans son communiqué du 3 février 2025, Maxime Haudebourg, nommé Président Directeur Général du groupe OSMOSUN en octobre dernier, a mené une revue stratégique approfondie afin d'assurer le développement durable du Groupe après la faible dynamique commerciale enregistrée en 2024.

Cette analyse a mis en évidence la nécessité pour le groupe OSMOSUN de recentrer, à court terme, son offre sur une gamme standardisée d'équipements afin de stimuler rapidement la croissance et la rentabilité. En conséquence, une nouvelle feuille de route a été validée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 14 février 2025.

Une nouvelle offre standardisée pour une meilleure efficacité

Cette réorientation stratégique implique un recentrage des équipes sur la conception d'une gamme standardisée et modulaire d'équipements de petites et moyennes capacités. Les trois grands projets de St Kitts et Nevis, Brava et Nouadhibou, qui ont mobilisé d'importantes ressources en 2024, étant en cours de finalisation, les équipes se consacrent d'ores et déjà à l'élaboration de cette nouvelle gamme.

OSMOSUN proposera ainsi, dans un premier temps, une offre standardisée de 7 références de petites et moyennes capacités, allant jusqu'à 24 m3/h pour les équipements en eau de mer et 70 m3/h pour ceux en eau saumâtre. Ce catalogue a vocation à s'enrichir progressivement avec de nouvelles références et fonctionnalités.

Cette nouvelle approche vise à :

Améliorer le taux de transformation des projets en se concentrant sur ceux pour lesquels OSMOSUN dispose d'un avantage compétitif identifié par rapport à la concurrence et où le dessalement solaire sans stockage batterie constitue un critère essentiel ;

Réduire la dépendance aux grands projets ;

Réduire les cycles économiques des projets et donc permettre une livraison rapide des équipements tout en minimisant les besoins en financement ;

Assurer une maîtrise optimale des coûts, des délais et de la qualité pour renforcer la profitabilité et accélérer les flux de trésorerie du modèle.

Concentration des efforts commerciaux sur des territoires ciblés

Dans le cadre de sa réorientation stratégique, OSMOSUN concentrera son développement et ses efforts commerciaux sur des territoires ciblés où le Groupe a déjà investi et développé des relations stratégiques et où le dessalement solaire sans stockage batterie apporte une véritable valeur ajoutée.

Ainsi, OSMOSUN MA, filiale d'OSMOSUN au Maroc détenue à parité avec le groupe industriel marocain PCS, opérationnelle depuis janvier 2025, s'inscrit pleinement dans cette nouvelle orientation. OSMOSUN MA cible le dessalement de petites et moyennes capacités pour l'approvisionnement en eau potable des zones isolées du Maroc, en réponse au Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation du gouvernement marocain. Depuis son lancement opérationnel en janvier 2025, la filiale a déjà signé trois contrats et travaille activement sur la contractualisation de nouveaux projets impliquant la fourniture en série d'équipements de dessalement solaire de petite capacité.

De même, dans la zone Pacifique, le projet Kori Odyssey, lancé en 2023, a permis à OSMOSUN de développer un réseau de partenaires stratégiques dans cette région insulaire parfaitement adaptée à son offre de dessalement solaire de petite capacité. Avec une demande significative et de nombreuses installations déjà déployées, notamment au Vanuatu, cette région constitue une cible clé dans la nouvelle orientation du Groupe.

Une stratégie autonome et ouverte aux partenariats

La mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route devrait permettre à OSMOSUN de relancer à court terme son activité sans besoin supplémentaire de financement et en mobilisant uniquement ses ressources existantes.

Sur la base exclusivement des contrats signés à date, la Société estime disposer d'un horizon de trésorerie jusqu'à fin septembre 2025, incluant l'encaissement final de 0,8 M€ relatif au projet livré en Mauritanie, attendu dans les prochaines semaines. Cet horizon ne tient pas compte d'un éventuel plan de réduction des charges.

Par ailleurs, le Groupe reste à l'écoute de toute opportunité de partenariat susceptible d'accélérer son développement.

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires 2024, le 19 mars 2025 après bourse

