OSMOSUN : Activité en 2024

Chartres, le 31 mars 2025 – Le Groupe OSMOSUN®, acteur de référence dans les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. (Code ISIN : FR001400IUV6 – Mnémonique : ALWTR)

Chiffre d'affaires de 1,9 M€

Le chiffre d'affaires, reconnu à l'avancement des projets en fonction des coûts engagés à la date de clôture, ressort à 1,9 M€ en 2024 (contre 3,0 M€ en 2023) comparé à l'objectif de 2,6 M€ annoncé en février dernier. Cet écart résulte de dépenses additionnelles engagées sur les projets en Mauritanie et au Cap Vert ayant entrainé un dépassement des charges par rapport au montant initialement prévu amenant une correction de -0,7 M€ du chiffre d'affaires reconnu à l'avancement.

Les contrats majeurs de grande capacité signés en 2022 et 2023 notamment aux Caraïbes (Saint Kitts et Nevis) et en Afrique (Cap Vert, Maroc) ont contribué au chiffre d'affaires. Ce dernier intègre également des contrats de petite capacité signés en 2023 et 2024 (Maroc, Tunisie, Polynésie, France notamment).

Sur l'exercice 2024, OSMOSUN ® a vendu 9 unités de dessalement, portant à 78 le nombre d'unités vendues depuis sa création, l'équivalent d'environ 4,5 millions de mètres cube d'eau produits et de 7 439 tonnes de CO2 évitées.

Carnet de commandes de 0,7 M€

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes (contrats signés), ressortait 0,7 M€ comparé à 2,6 M€ au 31 décembre 2023 en raison notamment de l'absence de signatures de grands projets en 2024. Depuis la clôture de l'exercice, OSMOSUN a signé 0,5 M€ de nouvelles commandes dont 3 projets remportés par la filiale OSMOSUN Maroc, opérationnelle depuis janvier.

Perspectives

Comme annoncé dans son dernier communiqué du 20 mars 2025, OSMOSUN estime disposer d'un horizon de trésorerie à juillet 2025.

La société renforce son plan de réduction des coûts et accélère ses démarches pour trouver des financements complémentaires, dilutifs ou non dilutifs afin de prolonger son horizon de trésorerie.

À PROPOS D'OSMOSUN ®

Créé en 2014, OSMOSUN ® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché

de l'eau « bas carbone » afin de rendre accessible l'eau potable à tous.

OSMOSUN ® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN ® peuvent produire jusqu'à 50 000 m 3 d'eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement.

Au 31 décembre 2024, 78 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.

