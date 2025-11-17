OSI Systems dérape après avoir dévoilé son projet d'émission d'obligations convertibles pour un montant de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière, ajout de contexte)

17 novembre -

** Les actions d'OSI Systems OSIS.O ont baissé de 4,7 % à 260,70 $ le lundi, alors que le cherche à lever des capitaux

** L'entreprise basée à Hawthorne, en Californie, a annoncé tôt lundi une offre privée () d'obligations convertibles d'une valeur de 400 millions de dollars échéant en février 2031

** Une fois le prix de l'offre fixé, la société s'attend à utiliser jusqu'à ~175 millions de dollars du produit net pour racheter ses actions dans le cadre de transactions négociées

** Elle a l'intention d'utiliser le reste du produit pour rembourser une partie de son revolver, les frais et dépenses connexes, et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** La société a une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars

** Environ 121 000 actions ont été échangées jusqu'à présent au cours de la séance, comparé au volume moyen sur 10 jours de l'action qui est d'environ 215 000 actions, selon LSEG

** Avec l'évolution de lundi, les actions ont augmenté de ~56% depuis le début de l'année contre une progression de près de 19% pour le Nasdaq .IXIC. . ** Le 30 octobre, la société a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 384,6 millions de dollars, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente, et un BPA ajusté de 1,42, dépassant les estimations du LSEG, grâce à une forte demande dans ses divisions de sécurité, d'optoélectronique et de fabrication, et de soins de santé. La société a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'année fiscale

** 4 analystes sur 5 considèrent OSIS comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; PT médian de $290 en hausse par rapport à $260 il y a un mois, selon les données de LSEG