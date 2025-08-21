OSI Systems chute en raison des inquiétudes suscitées par l'augmentation des comptes débiteurs

21 août - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques OSI Systems OSIS.O chutent de 2,25 % à 218,36 $

** La société fait état de comptes débiteurs nets pour le quatrième trimestre - l'argent qu'une entreprise doit à ses clients pour des biens ou des services - de 837,74 millions de dollars, en hausse séquentielle par rapport à 672,18 millions de dollars au troisième trimestre de 2025

** La faiblesse des actions reflète une inquiétude excessive concernant une augmentation séquentielle de 25 % des comptes débiteurs" - Lawrence Solow, analyste financier agréé, CJS Securities

** "Cette augmentation des comptes débiteurs semble liée au calendrier de reconnaissance des revenus (w/ skewed to latter part of T4)" - Solow

** Cependant, la société s'attend à ce que le BPA ajusté pour l'exercice 26 se situe entre 10,11 et 10,39 dollars, par rapport aux estimations de 10,04 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 3,24 $ pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 3,19 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~31 % depuis le début de l'année