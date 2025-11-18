OSI Systems chute après que la vente d'obligations convertibles a été portée à 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre -

** LLes actions d'OSI Systems OSIS.O ont baissé de 4,1 % à 256,06 $ dans le cadre d'un repli général du marché mardi après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** La société basée à Hawthorne, en Californie, a annoncé en fin de journée le prix () de l'

offre privée d'obligations convertibles à 0,5 % d'un montant de 500 millions de dollars, échéance février 2031

** Le prix de conversion initial de 353,82 $ est supérieur de 32,5 % à la dernière clôture de 267,03 $

** Les actions d'OSIS ont clôturé lundi en baisse de 2,4 % après que la société a dévoilé () une offre de 400 millions de dollars pour rembourser une partie de son revolver, entre autres choses

** La société utilisera environ 146 millions de dollars du produit net pour racheter 546 945 de ses actions dans le cadre de transactions négociées

** Y compris le mouvement de mardi, les actions ont augmenté de 53% depuis le début de l'année, dépassant de loin la progression de 16% du Nasdaq .IXIC. .

** 5 analystes sur 6 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 290 $ en hausse par rapport à 260 $ il y a un mois, selon les dernières données de LSEG