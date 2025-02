OSE: le titre monte après des données précliniques positives information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - Le titre OSE Immunotherapeutics s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication par la société de biotechnologie de données précliniques positives dans la colite chronique.



OSE indique avoir présenté hier des données sur la combinaison de l'IL-7 avec des anticorps monoclonaux dans la colite chronique à l'occasion du congrès de l'ECCO (European Crohn's and Colitis Organization) qui se tient actuellement à Berlin



La communication orale a montré que l'IL-7 empêchait l'effet inhibiteur des antagonistes IL-23 sur le contrôle des lymphocytes T Th17 humains, souligne l'entreprise.



Parallèlement, la surexpression de l'IL-7R dans le côlon de patients atteints de rectocolite hémorragique ou de la maladie de Crohn est corrélée à une forte expression de l'IL-23.



La combinaison de l'anti-IL-7R avec un anticorps anti-IL-12/23 s'est par ailleurs révélée bien tolérée et synergique pour contrôler les symptômes de la colite chronique dans un modèle préclinique, indique OSE.



'L'administration de cette double thérapie a permis d'atteindre la rémission complète dans des modèles précliniques de colite chronique à la fois sur le plan biologique, histologique et physiologique', expliquent les analystes d'Allinvest Securities.



'Ces nouvelles données soulignent le fort potentiel d'OSE-127 dans les MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin)', souligne la société de Bourse.



L'action OSE Immunotherapeutics progressait de plus de 3% vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage de ces informations.





