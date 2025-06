OSE: la 'vision stratégique' est accueillie favorablement information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Le titre OSE Immunotherapeutics évolue en hausse mercredi à la Bourse de Paris après que la biotech a indiqué vouloir accélérer ses programmes clés dans l'inflammation et l'immuno-oncologie.



Dans le cadre de sa 'vision stratégique' dévoilée dans la matinée, l'entreprise nantaise a expliqué avoir l'intention d'insuffler un 'nouvel élan' grâce au développement de lusvertikimab en s'appuyant sur un nouveau biomarqueur prédictif.



OSE explique avoir réussi à identifier, avec l'IA, un biomarqueur capable d'isoler une sous-population de patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) d'environ 30% pour lesquels les résultats thérapeutiques sont significativement améliorés, avec un taux de rémission clinique dépassant 50%.



D'après la société, ces données renforcent le potentiel de lusvertikimab en monothérapie dans la RCH et représente un catalyseur supplémentaire pour accélérer son développement.



La biotech dit préparer actuellement un programme de phase 2b visant à démontrer l'efficacité d'ici 2027 et à valider le biomarqueur prédictif.



Concernant le vaccin thérapeutique Tedopi, OSE rappelle que le programme pivot de phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) progresse bien et qu'il est en bonne voie pour un enregistrement.



L'entreprise dit vouloir en parallèle poursuivre sa transformation avec une gouvernance responsable, marquée par un développement à l'international, une planification financière rigoureuse et une exécution clinique 'maîtrisée'.



Vers 14h00, l'action avançait de 3,4%, faisant bien mieux que le CAC Mid & Small (+0,2%).





