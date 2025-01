OSE Immunotherapeutics s'allie à Scienta Lab pour exploiter l'IA

AOF - EN SAVOIR PLUS

La biotech qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) salue "une étape importante vers la médecine de précision et soutient le développement d'une immunothérapie personnalisée permettant d'apporter des meilleurs résultats thérapeutiques aux patients souffrant de maladies inflammatoires à médiation immunitaire".

(AOF) - OSE Immunotherapeutics s’allie à Scienta Lab, start-up spécialiste de l’immunologie de précision alimentée par l’Intelligence Artificielle (IA). Il s’agira d’utiliser la plateforme d’IA avancée de modélisation des maladies inflammatoires de Scienta Lab pour identifier des marqueurs prédictifs de l’efficacité de traitements d’immunothérapie. Eva, modèle de fondation IA multimodale propriétaire dédié à la recherche translationnelle en immunologie, permettra de découvrir des signatures multimodales pouvant caractériser des biomarqueurs prédictifs en immunothérapie et en immuno-inflammation.

