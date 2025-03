OSE Immunotherapeutics: résultats positifs contre le cancer du pancréas avancé

(AOF) - OSE Immunotherapeutics et le groupe de cliniciens en oncologie Gercor annoncent des premiers résultats cliniques positifs de OSE2101 (Tedopi) dans l’essai clinique de Phase 2 TEDOPaM dans le cancer du pancréas avancé. L’essai a atteint son objectif principal, montrant des résultats positifs selon les hypothèses statistiques prédéfinies, et une toxicité minimale avec OSE2101 (Tedopi) en combinaison avec Folfiri en traitement de maintenance. Le suivi des patients se poursuit, des analyses sont en cours, et des résultats plus détaillés seront présentés lors d’un congrès.

