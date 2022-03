OSE Immunotherapeutics reçoit un premier accord de délivrance d’un brevet aux Etats-Unis portant sur OSE-279, un anticorps monoclonal anti-PD1, et sur son utilisation dans le traitement du cancer

• Un accord de délivrance émis par l’Office américain des brevets et des marques

• Ce nouveau brevet protégera OSE-279 jusqu’en 2039



Nantes, France – 21 mars 2022, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce que l’Office américain des brevets et des marques (United States Patent and Trademark Office, USPTO) a octroyé un premier accord de délivrance d’un brevet portant sur OSE-279, un anticorps monoclonal anti-PD1, et sur son utilisation dans le traitement du cancer. Ce brevet renforcera la propriété intellectuelle mondiale d’OSE-279 et protégera le produit jusqu’en 2039.