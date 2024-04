OSE Immunotherapeutics reçoit un financement public de 8,4 M€ pour soutenir l’essai clinique de Phase 3 d’enregistrement du vaccin Tedopi® contre le cancer du poumon

Nantes, France, le 10 avril 2024, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce aujourd’hui que la Société a reçu un financement non dilutif de 8,4 millions d’euros dans le cadre de l’appel à projets « i-Démo » du plan France 2030 opéré par Bpifrance pour le compte de l’État, dont l’objectif est le développement d’entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant aux transitions énergétique, écologique et numérique. Ce soutien s’applique de l’étude de faisabilité technique à la commercialisation.