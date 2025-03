OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers annuels 2024 et fait le point sur sa stratégie de développement

- Revenu total de 83,4 millions d’euros et position de trésorerie de 64,2 millions d’euros au 31 décembre 2024, assurant une visibilité financière jusqu’au premier trimestre 2027.

- Trois accords stratégiques signés : un accord de licence et de collaboration avec AbbVie (pour un montant potentiel jusqu’à 713 millions de dollars), et un accord pour l’extension du programme anti-SIRPα (pour un montant potentiel jusqu’à 1,1 milliard d’euros) et l’acquisition d’un actif par Boehringer Ingelheim.

- 8,4 millions d’euros de financement public non dilutif dans le cadre du plan ‘France 2030’.

- Plusieurs résultats cliniques positifs d’efficacité et de sécurité à travers le portefeuille de produits de la Société.

- Renforcement du Conseil d’administration et de l’Équipe de direction.



Nantes, France, le 26 mars 2025, 18 :15 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2024 et fait le point sur les avancées importantes de ses programmes propriétaires ou développés en partenariat, et sur les perspectives 2025 de la Société.