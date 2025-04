OSE Immunotherapeutics présente ses dernières avancées précliniques en Immuno-Oncologie - Au congrès annuel 2025 de l’AACR

• OSE-CYTOMASK®, une nouvelle technologie bispécifique de CIS-Démasquage des cytokines.

• CLEC-1, une cible innovante de point de contrôle immunitaire



NANTES, France, 3 avril 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que les dernières données précliniques sur OSE-CYTOMASK®, une nouvelle technologie de CIS-démasquage des cytokines, et sur CLEC-1, une cible de point de contrôle immunitaire, ont été sélectionnées pour présentation poster au congrès annuel 2025 de l’AACR (American Association for Cancer Research) qui se tiendra à Chicago du 25 au 30 avril.