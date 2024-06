OSE Immunotherapeutics présente des données précliniques sur sa plateforme ARNm thérapeutique dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires au congrès annuel FOCIS, San Francisco (18 – 21 juin)

Nantes, France – le 20 juin 2024, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo : OSE) présente, sous format poster, des données précliniques sur sa plateforme ARNm (Acide Ribonucléique messager) thérapeutique dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires au congrès annuel FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies) qui se tient à San Francisco (18 – 21 juin, 2024).



L'IL-35 (Interleukine-35) est une cytokine immunosuppressive (1) capable d’inhiber fortement l’inflammation liée au système immunitaire en agissant sur plusieurs cellules immunitaires (cellules T, cellules myéloïdes, cellules B). L’IL-35 peut favoriser la différenciation des cellules B et T vers un état fonctionnel régulateur pour limiter la réponse inflammatoire. Dans des études précliniques, l’IL-35 a démontré un rôle clé dans le contrôle de plusieurs désordres immunitaires, dont les maladies auto-immunes, les maladies infectieuses et le cancer.