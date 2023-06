OSE Immunotherapeutics présente des abstracts cliniques sur Tedopi® au congrès 2023 de l’ASCO

Tedopi®, le produit le plus avancé de la Société en développement clinique



• ATALANTE-1, un essai clinique positif de phase 3 de Tedopi® versus chimiothérapie standard dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec d’une immunothérapie :

- Des nouvelles données sur les facteurs pronostiques associés à la survie globale qui confirment le mécanisme d’action de Tedopi® dans l’amélioration de la survie globale des patients.



• TEDOVA, un essai clinique de phase 2 mené sous la promotion du groupe coopérateur français en oncologie ARCAGY-GINECO, avec le soutien de Merck Sharp & Dohme Corp., une filiale de Merck & Co., Inc., et d’OSE Immunotherapeutics :

- Une approche innovante de Tedopi® en combinaison dans le cancer de l’ovaire, une indication dont le besoin médical est très fort.

- 180 patientes prévues et des premiers résultats attendus au premier semestre 2025.