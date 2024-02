OSE Immunotherapeutics organise un Webinaire pour commenter l’accord mondial conclu avec AbbVie le 28 février 2024 à 18 heures

NANTES, France – 28 février 2024, 7 heures 45 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), organise un Webinaire le 28 février 2024 à 18 heures pour commenter l’accord mondial de collaboration et de licence conclu avec AbbVie et présenter ses orientations stratégiques.



Le direct de la réunion sera disponible sur le lien suivant :



WEBCAST



Link: https://channel.royalcast.com/landingpage/oseimmunotherapeutics-en/20240228_1/







Une réécoute de la conférence sera disponible sur le site internet de la Société : https://ose-immuno.com/en/



À propos d’OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I). Son portefeuille clinique first-in-class comprend :