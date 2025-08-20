OSE Immunotherapeutics nomme un nouveau directeur financier
Cercle Finance 20/08/2025
Nicolas Poirier, directeur général, souligne que son expertise en financement des biotechs cotées et en gestion de trésorerie renforcera la préparation de la prochaine phase de croissance.
Thomas Gidoin a comme ambition de contribuer à la valorisation du portefeuille innovant en oncologie et inflammation.
