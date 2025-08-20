OSE Immunotherapeutics nomme un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 18:28









(Zonebourse.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la nomination de Thomas Gidoin au poste de directeur financier et son entrée au Comité exécutif, succédant à Anne-Laure Autret-Cornet. Fort de plus de 15 ans d'expérience dans la finance biopharmaceutique, il a occupé des fonctions de direction chez Advesya, GenSight Biologics et DBV Technologies, après un début de carrière chez Ernst & Young.



Nicolas Poirier, directeur général, souligne que son expertise en financement des biotechs cotées et en gestion de trésorerie renforcera la préparation de la prochaine phase de croissance.



Thomas Gidoin a comme ambition de contribuer à la valorisation du portefeuille innovant en oncologie et inflammation.





