OSE Immunotherapeutics nomme un nouveau directeur financier
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 18:28

(Zonebourse.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la nomination de Thomas Gidoin au poste de directeur financier et son entrée au Comité exécutif, succédant à Anne-Laure Autret-Cornet. Fort de plus de 15 ans d'expérience dans la finance biopharmaceutique, il a occupé des fonctions de direction chez Advesya, GenSight Biologics et DBV Technologies, après un début de carrière chez Ernst & Young.

Nicolas Poirier, directeur général, souligne que son expertise en financement des biotechs cotées et en gestion de trésorerie renforcera la préparation de la prochaine phase de croissance.

Thomas Gidoin a comme ambition de contribuer à la valorisation du portefeuille innovant en oncologie et inflammation.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
6,4600 EUR Euronext Paris -3,37%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

