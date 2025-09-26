 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OSE Immunotherapeutics, Inserm Transfert et Nantes Université annoncent un partenariat stratégique pour accélérer l’innovation en immunothérapie
Nantes, le 26 septembre 2025, 7 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), Inserm Transfert, pour le compte de l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), et Nantes Université annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat visant à accélérer le développement de projets innovants dans les domaines de l’immunothérapie en oncologie, inflammation et auto-immunité.

En associant découvertes académiques et expertises industrielles, l’objectif est clair : transformer et valoriser des travaux de recherche dans le domaine de l’immunologie en programmes industriels porteurs de thérapies de rupture pour les patients. Cette alliance public-privé d’envergure consolide les liens historiques avec le hub d’innovation en Immunothérapie à Nantes, tout en élargissant son modèle au niveau national pour les années à venir.

