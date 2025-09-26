OSE Immunotherapeutics, Inserm Transfert et Nantes Université annoncent un partenariat stratégique pour accélérer l’innovation en immunothérapie

Nantes, le 26 septembre 2025, 7 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), Inserm Transfert, pour le compte de l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), et Nantes Université annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat visant à accélérer le développement de projets innovants dans les domaines de l’immunothérapie en oncologie, inflammation et auto-immunité.



En associant découvertes académiques et expertises industrielles, l’objectif est clair : transformer et valoriser des travaux de recherche dans le domaine de l’immunologie en programmes industriels porteurs de thérapies de rupture pour les patients. Cette alliance public-privé d’envergure consolide les liens historiques avec le hub d’innovation en Immunothérapie à Nantes, tout en élargissant son modèle au niveau national pour les années à venir.