OSE Immunotherapeutics fait un point d’étape sur OSE-127/S95011, un antagoniste du récepteur à l’IL-7, une approche innovante dans les maladies auto-immunes inflammatoires chroniques et en hématologie

• Publication en ligne des résultats cliniques positifs de Phase 1 dans ‘The Journal of Immunology’

• Deux études cliniques de Phase 2 indépendantes en cours dans la rectocolite hémorragique et dans le syndrome de Sjögren primaire

• Des données précliniques d’efficacité positives dans la leucémie aiguë lymphoblastique



Nantes, le 22 février 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce la publication en ligne dans la revue à Comité de lecture ‘The Journal of Immunology’ des résultats cliniques positifs de Phase 1 d’OSE-127/S95011, un antagoniste du récepteur à l’IL-7 (IL-7R), et présente un point d’étape sur le produit développé en immuno-inflammation dans deux études cliniques de Phase 2 menées dans la rectocolite hémorragique (promoteur OSE) et dans le syndrome de Sjögren primaire (promoteur Servier). OSE-127/S95011 est par ailleurs développé en hématologie où il a montré des données précliniques d’efficacité dans la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL).