OSE Immunotherapeutics fait un point d’étape réglementaire sur Tedopi®, un vaccin thérapeutique au stade de développement clinique avancé contre le cancer du poumon après échec de l’immunothérapie

Nantes, le 15 février 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) fait un point d’étape réglementaire sur le plan de développement clinique de Tedopi®, une immunothérapie d’activation des lymphocytes T spécifiques contre les cellules cancéreuses, en phase 3, en monothérapie dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique après échec d’un inhibiteur de point de contrôle (IPC).



Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics, commente :

« Nous sommes très heureux des conclusions positives du ‘Type C Meeting’ rendues par l’Agence américaine du médicament (FDA) suite à l’avis favorable de l’Agence européenne (EMA), dans le cadre de la préparation d’un essai de phase 3 en vue de l’enregistrement de Tedopi®.

Sur la base des données positives d’efficacité, de tolérance et de qualité de vie de l’étude de phase 3 initiale randomisée, en troisième ligne après une chimiothérapie suivie par un inhibiteur de point de contrôle immunitaire, nous sommes mobilisés pour faire avancer le développement clinique de Tedopi® vers un potentiel nouveau traitement standard en deuxième ligne du cancer du poumon avancé ou métastatique, chez des patients en résistance secondaire après échec à l’immunothérapie utilisée désormais en première ligne. Aucune option thérapeutique n’a été à ce jour approuvée pour cette population de patients dont le besoin médical est important ».