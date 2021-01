? OSE prépare "l'immunothérapie 2.0" en capitalisant sur les services et les solutions d'intelligence artificielle de MAbSilico pour accélérer et optimiser le développement de nouveaux anticorps monoclonaux thérapeutiques.



Nantes, le 28 janvier 2021, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce un nouvel accord de collaboration avec MAbSilico, une société TechBio innovante basée à Tours et spécialisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle, pour la découverte et la caractérisation des anticorps thérapeutiques.