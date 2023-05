OSE Immunotherapeutics et le GERCOR, groupe de cliniciens en oncologie, annoncent la fin du recrutement des patients dans l’essai clinique de phase 2 TEDOPaM évaluant Tedopi® dans le cancer du pancréas avancé

• Au total, 136 patients ont été inclus dans l’essai clinique de phase 2 promu et mené par le groupe français de cliniciens en oncologie GERCOR, avec l’Intergroupe PRODIGE et le soutien d’OSE Immunotherapeutics qui fournit Tedopi®.

• Une analyse de futilité est prévue au 3ème trimestre 2023 et les résultats de la phase 2 sont attendus au 3ème trimestre 2024.

• Le cancer du pancréas représente une indication à fort besoin médical et une opportunité de développement clinique pour Tedopi®.



Nantes, le 24 mai 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce la fin du recrutement dans l’essai clinique de phase 2 TEDOPaM, promu et mené par le groupe GERCOR, qui évalue Tedopi® dans l’adénocarcinome pancréatique avancé ou métastatique.