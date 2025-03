OSE Immunotherapeutics et le GERCOR annoncent des premiers résultats cliniques positifs de OSE2101 (Tedopi®) dans l’essai clinique de Phase 2 TEDOPaM dans le cancer du pancréas avancé

• Critère principal atteint dans l’étude de Phase 2 randomisée évaluant OSE2101 (Tedopi®) avec FOLFIRI dans le cancer du pancréas avancé.

• Des résultats plus détaillés seront présentés lors d’un prochain congrès médical.



NANTES, France, 11 mars 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et le groupe GERCOR annoncent aujourd’hui que l’étude TEDOPaM (essai GERCOR D17-01 PRODIGE 63) a atteint son objectif principal. Cet essai clinique de Phase 2, promu et mené par le groupe de cliniciens en oncologie GERCOR, évalue OSE2101 (Tedopi®), un vaccin thérapeutique contre le cancer « off-the-shelf » à base de néo-épitopes, dans l’adénocarcinome pancréatique (ADCP) avancé ou métastatique.