OSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim présentent des résultats positifs de Phase 1 de BI 765063, inhibiteur first-in-class de SIRP?, dans les tumeurs solides, au congrès de l'ASCO 2021

o BI 765063, un inhibiteur first-in-class de SIRP? sur l'axe SIRP?/CD47 « Don't Eat Me », est développé en collaboration avec Boehringer Ingelheim.

o Les données montrent une bonne tolérance de BI765063 et une efficacité en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides et lourdement prétraités.



Nantes, le 20 mai 2021, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et Boehringer Ingelheim, son partenaire pour le développement de BI 765063, annoncent aujourd'hui que des premières données prometteuses de l'inhibiteur sélectif de SIRP?, BI 765063, issues de l'étude de Phase 1 d'escalade de dose menée chez des patients atteints de tumeurs solides, ont été acceptées en présentation poster au congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology) qui se tiendra du 4 au 8 juin 2021 (Abstract #2623).