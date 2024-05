OSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim étendent leur collaboration pour développer des traitements first-in-class dans le cancer et dans les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques

Nantes, France et Ingelheim, Allemagne – le 22 mai 2024, 7 heures 30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) et Boehringer Ingelheim annoncent aujourd’hui une extension majeure de leur collaboration.



Deux nouveaux projets visant à développer des traitements first-in-class s’ajoutent aux programmes anti-SIRPα déjà en cours de développement en immuno-oncologie. Le premier concerne l’ouverture d’un nouveau domaine thérapeutique pour l’actif déjà développé en partenariat, il concernera un plus grand nombre de patients. Le second porte sur l’acquisition d’un nouvel actif :



- Un amendement à l’accord actuel de collaboration et de licence portant sur les programmes anti-SIRPα BI 765063 et BI 770371 (en évaluation clinique dans des études de Phase 1 dans les tumeurs solides avancées) prévoit l’extension du développement de ces programmes aux maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (CVRM).



- Un nouveau programme préclinique sera également lancé pour développer des traitements d’activation des cellules immunitaires via l’acquisition d’un actif issu de la plateforme ‘cis-targeting’ anti-PD1/cytokine développé par OSE.