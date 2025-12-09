OSE Immunotherapeutics dévoile son plan stratégique 2026 - 2028 axé sur quatre leviers de création de valeur

• Finalisation de la phase 3 de Tedopi® dans le cancer du poumon non à petites cellules

• Une ou deux nouvelles indications de maladies rares/spécialisées pour Lusvertikimab

• Formulation sous-cutanée et stratégie de combinaison pour Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique

• Webinaire avec le Management : mercredi 10 décembre à 18 heures



Nantes, le 9 décembre 2025, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo : OSE) annonce aujourd’hui son nouveau plan stratégique à 3 ans, conçu pour accélérer le développement de ses programmes les plus prometteurs tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. Ce plan crée plusieurs catalyseurs à court terme et renforce l’engagement d’OSE Immunotherapeutics en faveur de l’innovation en immunologie.