OSE Immunotherapeutics : collaboration stratégique dans le domaine de l’ARNm

(AOF) - OSE Immunotherapeutics annonce une collaboration stratégique avec la société Inside Therapeutics et le laboratoire MiNT (Université d’Angers). L’objectif de cette alliance est de développer des thérapies à base d’ARNm et accélérer le développement des nano-médicaments. Dans le cadre de l’appel à projets collaboratifs « I-Démo régionalisé », OSE Immunotherapeutics a bénéficié d’un financement non dilutif de 1,3 million d'euro dans le cadre du plan « France 2030 », opéré par Bpifrance pour l’État et la Région Pays de la Loire.

Le programme, baptisé HexARN, doit permettre à OSE Immunotherapeutics de développer des traitements à ARN et des modes d'administration innovants pour ajuster les réponses immunitaires dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, en capitalisant sur les avantages des traitements à ARN par rapport aux approches thérapeutiques conventionnelles à base d'anticorps.

