DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 120,00
-0,02%
OSE Immunotherapeutics annonce un amendement stratégique au partenariat avec AbbVie sur le développement d’ABBV-230
08/12/2025 à 07:30

NANTES, le 8 décembre 2025, 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE), annonce aujourd’hui un amendement à son accord de partenariat avec AbbVie sur ABBV-230, un anticorps monoclonal conçu pour traiter l’inflammation chronique sévère, actuellement en phase de développement préclinique.

Selon cet amendement, OSE Immunotherapeutics reprend le contrôle du développement précoce d’ABBV-230 et AbbVie conserve ses droits pour mener le développement futur et la commercialisation du produit après la réussite de la Phase 1 clinique. Cette nouvelle approche traduit l’intérêt commun des deux partenaires pour le potentiel d’ABBV-230 et aligne les responsabilités du développement selon les expertises clés de chaque société.

Valeurs associées

OSE IMMUNO
5,020 EUR Euronext Paris +0,30%

