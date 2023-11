OSE Immunotherapeutics annonce un accord de collaboration avec GenDx pour le développement d’un test diagnostique compagnon associé à Tedopi®, son candidat vaccin contre le cancer à base d’épitopes

• Un programme de développement pour soutenir le prochain essai clinique pivot confirmatoire de phase 3 en cours de préparation.

• Un test diagnostique compagnon pour identifier les patients HLA-A*02 positifs atteints d’un cancer, éligibles à un traitement par Tedopi®.



Nantes, France – le 21 novembre 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce un accord de collaboration avec GenDx (Groupe Eurobio Scientific, un acteur clé dans le domaine du diagnostic in vitro) pour développer et valider un test diagnostique compagnon (CDx) dans le cadre de la préparation de l’essai clinique pivot confirmatoire de phase 3 de Tedopi®, candidat vaccin contre le cancer, en deuxième ligne de traitement dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). GenDx, l’une des sociétés pionnières dans le domaine du typage HLA, développe et commercialise des diagnostics moléculaires innovants, en particulier dans le domaine du typage HLA haute résolution et dans les tests diagnostiques moléculaires associés.