OSE Immunotherapeutics annonce la délivrance d’un nouveau brevet aux États-Unis portant sur l’utilisation de Tedopi® dans le cancer après échec d’un traitement par inhibiteur de point de contrôle PD-1 ou PD-L1

Nantes, le 4 juillet 2023, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce que l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a délivré un nouveau brevet protégeant Tedopi®, un vaccin thérapeutique contre le cancer, dans le traitement de patients HLA-A2 positifs en résistance secondaire à un traitement par inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1/PD-L1. Ce nouveau brevet renforce la valeur de Tedopi® et assure la protection du produit aux États-Unis jusqu’en 2037.

Ce brevet américain reconnaît le caractère innovant d’une combinaison multi-épitopes (tous les peptides composant Tedopi®) administrée après échec à un traitement par inhibiteur de point de contrôle PD-1/PD-L1 chez des patients HLA-A2 positifs atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules. Cette protection supplémentaire de Tedopi®, l’actif clinique le plus avancé d’OSE Immunotherapeutics, renforce la valeur du portefeuille de produits de la Société.