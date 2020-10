Ce brevet protègera les modalités d'administration innovantes de FR104 en Europe jusqu'en 2036 dans ses applications thérapeutiques dans les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, la transplantation et la maladie du greffon contre l'hôte



Nantes, France, le 12 octobre 2020, 18 heures - OSE Immunotherapeutics (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE) annonce l'obtention d'un accord de délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) pour FR104, un antagoniste first-in-class sélectif du CD28, au stade de développement clinique de phase 2. Ce brevet européen protégera les modalités d'administration innovantes du FR104 jusqu'en 2036 dans la prévention et le traitement des maladies auto-immunes médiées par les lymphocytes T, les maladies inflammatoires, la transplantation et la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD, graft-versus-host disease).