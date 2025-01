OSE Immuno: recrute son nouveau 'Chief Development Officer' information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la nomination du Dr. Sonya Montgomery au poste de Chief Development Officer.



Sonya Montgomery fera partie du Comité exécutif d'OSE Immunotherapeutics dans le cadre d'une approche stratégique visant à renforcer les capacités de développement de la Société.



Sonya Montgomery, qui bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la direction de stratégies de R&D au sein de grandes sociétés des sciences de la vie, supervisera les activités de développement des actifs clés de la Société et de développement stratégique du portefeuille de produits précliniques et cliniques.





