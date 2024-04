Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE: entrée en vigueur de l'accord de licence avec AbbVie information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a annoncé mercredi l'entrée en vigueur de son accord de licence mondial avec AbbVie, visant à développer un anticorps monoclonal pour le traitement de l'inflammation chronique.



La société d'immunothérapies explique que le délai d'examen prévu dans le cadre de la loi américaine Hart-Scott-Rodino est désormais arrivé à expiration, ouvrant la voie à l'opération.



Au mois de février, OSE avait octroyé une licence mondiale exclusive à AbbVie en vue de développer son OSE-230, un anticorps monoclonal au stade préclinique conçu dans la résolution de l'inflammation chronique et sévère.



Selon les termes de l'accord, la société française va pouvoir recevoir le paiement initial prévu de 48 millions de dollars, auquel pourrait s'ajouter jusqu'à 665 millions de dollars supplémentaires en paiements d'étapes de développement, réglementaires et de commercialisation et des redevances.



A la Bourse de Paris, l'action OSE Immunotherapeutics progressait de 3% suite à cette annonce. Le titre affiche un gain de plus de 11% depuis le début de l'année.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +4.84%