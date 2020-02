Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oscars-Joaquin Phoenix désigné meilleur acteur pour "Joker" Reuters • 10/02/2020 à 05:20









LOS ANGELES, 10 février (Reuters) - L'acteur Joaquin Phoenix, 45 ans, a remporté dimanche à Los Angeles l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de clown criminel dans le film "Joker". Il remporte ainsi son premier Oscar après trois précédentes nominations. En 2009, l'acteur Heath Ledger avait remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, à titre posthume, pour son interprétation du Joker dans le film "The Dark Knight". (Jill Serjeant, version française Arthur Connan)

