Orsted reprend le large : hausse des bénéfices et accélération en vue de la rentabilité
L'EBITDA incluant les nouveaux partenariats et les frais d'annulation pour 2025 s'est élevé à 22,44 MdsDKK, en repli de 30%.
Malgré des vitesses de vent en mer inférieures à celles de l'année dernière, les bénéfices de ses sites offshore se sont élevés à 24,3 Mds DKK, soit une augmentation d'environ 500 MDKK. "Cette progression a été partiellement portée par des taux de disponibilité plus élevés, la montée en puissance de la production à Gode Wind 3 (parc éolien en mer en Allemagne), ainsi que par des indemnités pour retard de raccordement au réseau à Borkum Riffgrund 3 en Allemagne (grand parc éolien)", souligne le fournisseur d'énergie.
Le bénéfice net de l'exercice s'est élevé à 3,2 MdsDKK. Le ROCE (rentabilité des capitaux investis), ajusté des pertes de valeur et des frais d'annulation, s'est établi à 8,4% en 2025.
Suite à cette publication, Jefferies reste à conserver sur le titre Orsted avec un objectif de cours de 145 DKK. Le bureau d'études fait savoir que le groupe danois a essuyé une perte nette de 2,1 MdsDKK au quatrième trimestre 2025, principalement due à un écart d'acquisition de 1,5 MdDKK lié à la cession d'actifs onshore en Europe, et un léger impact (600 M DKK) lié à l'ordre de suspension de bail sur les projets aux Etats-Unis (Sunrise/Revolution Wind).Jefferies estime que dans l'ensemble, l'absence de mauvaises surprises et le maintien du calendrier de construction aux Etats-Unis sont des éléments positifs pour le géant de l'éolien offshore.
"2025 a été une année charnière pour Orsted. Je suis satisfait des mesures importantes que nous avons prises pour bâtir un Orsted plus solide, plus ciblé et plus compétitif, même s'il nous reste encore beaucoup de travail. Nous avons renforcé notre base financière et recentré nos activités sur l'éolien en mer. Nous disposons désormais de la flexibilité financière nécessaire pour saisir des opportunités attrayantes dans l'éolien offshore en Europe et sur certains marchés de la région Asie-Pacifique", a déclaré Rasmus Errboe, président et CEO du groupe Orsted. Le dirigeant ajoute qu'il "est satisfait des bons progrès réalisés dans son programme de construction offshore, qui fera croître sa capacité installée dans l'éolien offshore à plus de 18 GW d'ici la fin de 2027. En 2025, nous avons également affiché de solides performances opérationnelles et avons augmenté la production offshore de 6% par rapport à 2024".
Un quatrième trimestre plus difficile que prévu
Le quatrième trimestre 2025 a réservé quelques surprises à Orsted, comme le souligne Berenberg. Sur cette période, les résultats du groupe danois sont généralement ressortis en dessous des attentes du consensus.
L'EBITDA sur ce dernier trimestre de l'exercice 2025 (hors nouveaux partenariats et frais d'annulation) s'est établi à 8,095 MdsDKK ( 7% sur un an), soit 2% de moins que le consensus de l'entreprise (8,239 MdsDKK). En incluant les nouveaux partenariats et les frais d'annulation, il s'élève à 3,869 MdsDKK (-54% sur un an), soit un manque de 9% par rapport au consensus (4,256 MdsDKK).
Après prise en compte des dépréciations, Orsted affiche une perte opérationnelle (EBIT) de 1,041 MdsDKK alors que le consensus tablait sur un bénéfice opérationnel de 1,347 Mds DKK. Même en ajustant ce chiffre pour exclure la dépréciation, l'EBIT aurait été inférieur de 20% aux prévisions, à 1,087 MdDKK.
La société a publié une perte par action de 5,7 DKK, contre une perte de seulement 0,35 DKK attendue par le consensus Bloomberg.
En revanche, le flux de trésorerie opérationnel sur ce quatrième trimestre s'est élevé à 17,087 MdsDKK, soit plus du double des prévisions du consensus (8,453 MdsDKK). Les investissements bruts ont été globalement conformes aux attentes à 15,052 MdsDKK (contre un consensus de 15 MdsDKK).
Berenberg relève aussi que le levier financier s'est considérablement amélioré à la suite de l'augmentation de capital de 60 MdsDKK, ce qui devrait dissiper les inquiétudes immédiates des investisseurs concernant le bilan.
Concernant ses perspectives, en 2026, l'Ebitda d'Orsted excluant les nouveaux accords de partenariat et les frais d'annulation devrait augmenter par rapport à 2025 : 25,1 MdsDKK. Il devrait être supérieur à 28 MdsDKK. Les investissements bruts devraient se situer entre 50 et 55 MdsDKK.
Sur ce point, Berenberg estime que ces prévisions sont quasiment conformes aux attentes. Pour l'Ebitda, la moyenne du consensus des analystes est de 28,5 MdsDKK. Bloomberg vise des investissements bruts à plus 55 MdsDKK. C'est alors le signe que le marché croit en la capacité d'Orsted à dépasser ses propres objectifs. Les investissements restent massifs et confirment que l'entreprise danoise est en phase de construction intensive pour atteindre son objectif de capacité.
En outre, pour 2027, l'EBITDA (hors nouveaux partenariats et frais d'annulation) devrait augmenter pour atteindre plus de 32 MdsDKK, le consensus de l'entreprise s'établissant à 32,5 MdsDKK. Entre 2026 et 2027, la progression serait d'au moins 14% en glissement annuel entre ces deux années.
"Les prévisions pour 2026 et 2027 sont conformes aux attentes du consensus en termes d'EBITDA et de dépenses d'investissement (capex). Dans l'ensemble, si les chiffres du quatrième trimestre semblent décevants par rapport au consensus, nous notons que les objectifs annoncés sont maintenus et que le bilan semble en bien meilleure santé après la finalisation de l'augmentation de capital", fait savoir Berenberg.
Toujours concernant les perspectives d'Orsted, selon Oddo BHF, le groupe danois devrait bénéficier de la montée en puissance des parcs éoliens de Greater Changhua 2b et 4 (projet d'énergie renouvelable à Taiwan) et de Revolution Wind (projet éolien offshore multi-Etats des États-Unis), dont la mise en service est prévue cette année.
Le broker, d'ailleurs, a maintenu sa recommandation surperformance et son objectif de cours de 170 DKK, car les résultats de l'exercice 2025 confirment globalement le profil de bénéfices intégré à son modèle.
