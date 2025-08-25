Orsted chute nettement après la suspension d'un projet éolien aux USA

Le logo d'Orsted est visible sur la veste portée par un employé du parc éolien offshore d'Orsted près de Nysted

Orsted chute nettement lundi et pèse sur les actions du secteur de l'éolien, après la décision de l'administration américaine vendredi de suspendre la construction de son projet offshore "Revolution Wind", quasiment achevé, bien que le groupe danois ait annoncé maintenir son plan de levée de capitaux.

L'entreprise détenue à 50,1% par l'État danois, avait annoncé début août une augmentation de capital d’urgence de 60 milliards de couronnes danoises (8,03 milliards d'euros) afin de financer un projet aux États-Unis.

Orsted avait alors précisé que l'émission de droits visait à renforcer la structure financière et à exécuter son plan d'affaires, même en tenant compte de l'incertitude sur son portefeuille d'éoliennes offshore aux États-Unis.

Vendredi soir, le Bureau de gestion de l'énergie océanique américain a publié un ordre d'arrêt des travaux sur le site, situé au large de Rhode Island et dont l'installation était presque achevée, avec 45 des 65 éoliennes installées.

"Il s'agit d'un obstacle majeur à la levée de capitaux", a déclaré à Reuters Jacob Pedersen, analyste chez Sydbank, ajoutant qu'il était "abasourdi".

Pierre-Alexandre Ramondenc, analyste chez AlphaValue, a estimé que la décision des États-Unis pourrait compromettre le succès de l'émission de droits.

"La nouvelle a été un véritable choc et n'est rien d'autre qu'une prise d'otage politique par l'administration américaine, étant donné le stade avancé du projet", a ajouté Pierre-Alexandre Ramondenc.

A la Bourse de Copenhague, vers 09h30 GMT, le titre recule de 16,32% à 179,15 couronnes, entraînant dans son sillage ses concurrents Vestas (-3,96%), EDP Renováveis (-3,64%) et Siemens Energy (-1,53%).

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Stine Jacobsen et Anna Chaberska, édité par Augustin Turpin)