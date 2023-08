- Le gestionnaire de maisons de retraite Orpea a annoncé mardi avoir tiré 200 millions d’euros au titre du financement consenti par ses principaux partenaires bancaires en mars dernier.«Ces fonds permettront de financer les besoins généraux du groupe et le service de la dette», a indiqué Orpea dans un communiqué.Il s’agit du deuxième tirage de 200 millions d’euros effectué par Orpea au titre du crédit syndiqué sécurisé d’un montant total de 600 millions d’euros accordé au groupe par ses partenaires financiers en mars dernier.Encore 200 millionsLe financement restant non tiré à ce jour «est constitué du Crédit D2 de 100 millions d’euros, mobilisable à partir de septembre prochain, et du Crédit D3 de 100 millions d’euros, mobilisable selon certaines conditions suspensives», a complété Orpea.Orpea est engagé dans une vaste opération de restructuration, afin de restaurer un bilan mis à mal par de lourdes atteintes à la réputation du groupe. Paru en janvier 2022, le livre-enquête «Les Fossoyeurs» dénonce les mauvaises pratiques d’Orpea dans la gestion de ses établissements.

Dimitri Delmond