ORPEA : Signature d'un accord relatif à un financement complémentaire

Signature d’un accord relatif à un financement complémentaire et a un aménagement de la documentation de financement de juin 2022 avec les principaux partenaires bancaires d’ORPEA S.A.



Suite au communiqué de presse du 8 mars 2023 d’ORPEA S.A. (la « Société »), la Société a finalisé et signé un accord d’étape dans la perspective de l’ouverture d’une sauvegarde accélérée avec ses principaux partenaires bancaires (BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et Société Générale), détaillant les termes et conditions d’un financement complémentaire et d’un ajustement de la documentation de financement de juin 2022, résumés dans les annexes au présent communiqué de presse.



L’objet de l’accord est de formaliser les engagements des parties, en vue de permettre à la Société de mettre en œuvre son plan de restructuration dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.