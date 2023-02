ORPEA : Prorogation de la procédure de conciliation

Date butoir d’adhésion a l’accord de lock-up fixée au 10 mars 2023



ORPEA S.A. (la « Société ») annonce que la procédure amiable de conciliation ouverte le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, sous l’égide de Maître Hélène Bourbouloux en qualité de conciliatrice, et devant initialement se terminer à l’issue d’une période de 4 mois (soit le 25 février 2023), a été prolongée pour une durée d’un mois supplémentaire sur requête de la conciliatrice, soit jusqu’au 25 mars 2023. Il est précisé qu’aucune nouvelle prorogation ne pourra intervenir.



La prorogation de la procédure amiable de conciliation va notamment permettre à la Société de poursuivre l’élargissement du soutien des créanciers financiers non sécurisés qui n’ont pas encore pu adhérer à l’accord de lock-up signé le 14 février 2023 (l’ « Accord de Lock-Up ») ainsi que ses discussions avec les créanciers concernés par des demandes de renonciation et ajustement de clauses contractuelles prévues dans la documentation de financement conclue par la Société ou ses filiales, pour permettre la réalisation de la restructuration financière.



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.